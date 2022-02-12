Стал известен состав арбитров выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут решать судьбу Камилы Валиевой в деле о ее допуске до личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Согласно данным из официального пресс-релиза CAS, в состав арбитров вошли Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).

Заседание суда состоится завтра, 13 февраля, в 15:30 по московскому времени. Задержка заседания была вызвана тем, что не все заинтересованные стороны смогли выслать свои документы вовремя: данные от ISU были получены только в субботу, 12 февраля, утром.

Официальное решение по делу Камилы Валиевой будет объявлено во второй половине дня по пекинскому времени 14 февраля, за сутки до старта женской короткой программы в личном турнире Олимпиады.