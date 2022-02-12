Российский биатлонист Максим Цветков высказался о своем выступлении в мужском спринте на Олимпиаде в Пекине, где он занял 4-е место (в секунде от бронзы). В предыдущей гонке (индивидуальная) спортсмен также стал четвертым.

Слова Цветкова цитирует «Матч ТВ».

«Безусловно, я понимал, что сегодня нужно занять высокое место, чтобы в пасьюте иметь хорошую позицию. С этой мыслю и выходил на гонку», — сказал Цветков, добавив, что во время спринта чувствовался недостаток кислорода, и после финиша биатлонист долго не мог подняться из-за тяжёлого состояния.

«Эмоции от итогов индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Я уже все это пережил. Второй раз четвертое место меня уже так не выбьет», — отметил Цветков.