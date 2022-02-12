Российская лыжница Вероника Степанова установила олимпийский рекорд, став самой молодой победительницей игр в лыжных гонках.

Сегодня, 12 февраля, в составе сборной России Степанова выиграла женскую эстафету 4х5 километров. Также в команде бежали Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Олимпийское золото Степанова завоевала в возрасте 21 год и 39 дней. До этого рекорд принадлежал другой российской лыжнице — Юлии Чепаловой, она завоевала первую олимпийскую золотую медаль в возрасте 21 года и 60 дней: это была гонка на 30 километров на Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано.

У мужчин рекорд принадлежит норвежскому лыжнику Йоханнесу Клэбо. Он выиграл свое первое олимпийское золото в возрасте 21 года и 114 дней, это случилось на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.