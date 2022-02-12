Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года среди юниоров официально не состоится в запланированные сроки.

Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 7 по 13 марта в Софии, Болгария, но не состоится в это время из-за пандемии коронавируса.

Об отмене турнира речь не идёт, на данный момент соревнования отложены и могут состояться в мае 2022 года. Окончательное решение о проведении турнира будет принято 24 февраля.

Отметим, в прошлом сезоне чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров не состоялся также из-за пандемии коронавируса. В 2020-м году турнир состоялся в Таллине, его триумфаторами стали Камила Валиева, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник.