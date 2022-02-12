Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась в поддержку Камилы Валиевой, которой предстоит судебное слушание в CAS о ее допуске к личному турниру одиночниц на Олимпийских играх.

В прямой трансляции соревнований по танцам на льду на Олимпиаде в Пекине Загитова вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун и ведущим Павлом Занозиным развернула баннер в поддержку Валиевой и обратилась к ней.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна (Тарасова), мы не верим», — сказала Загитова.

Напомним, завтра, 13 февраля, состоится слушание по делу о допуске Камилы Валиевой до личного турнира: после положительной допинг-пробы спортсменка опротестовала отстранение из-за положительной допинг-пробы. На это решение подали апелляцию МОК, WADA и ISU.