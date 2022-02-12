На Зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал хоккейный матч между мужскими сборными России и Чехии.

Игра проходит в Пекине на стадионе «Национальный». Прямую трансляцию матча можно будет найти здесь.

Россияне идут на первом месте в турнирной таблице с 6 очками после двух побед (над Швейцарией и Данией), национальная команда Чехии занимает третью строчку (2 очка).

Сборная Дании идет на втором месте (3 очка), швейцарцы занимают последнее место (1 балл).

Сборная России досрочно вышла в 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине. Встречи финальной части турнира стартуют в среду, 16 февраля. Соперник сборной России станет известен после окончания всех квалификационных матчей.