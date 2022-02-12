Российским лыжницам Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Веронике Степановой вручили золотые медали Олимпийских игр за победу в женской эстафете.

Сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам впервые с 2006 года завоевала золотые медали Олимпийских игр в эстафете 4х5 км.

Второе место заняли представительницы сборной Германии. Тройку призеров замкнули фигуристки из Швеции. На финальном этапе Йонна Сундлинг вырвала бронзу у соперницы из национальной команды Финляндии.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе приняла участие в церемонии награждения призеров женской эстафеты. В честь победы прозвучал фрагмент из концета с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского и был поднят флаг ОКР.