Норвежский спортсмен Мариус Линдвик выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в прыжках на лыжах с трамплина.

Мариус Линдвик набрал 296,1 балла.

Японский спортсмен Рею Кобаяси набрал 292,8 балла и занял второе место.

Карл Гайгер из Германии получил от судей 281,3 балла и замкнул тройку призеров.

Лучший из россиян – Данил Садреев, набрал 259,7 балла и занял шестнадцатое место.

Евгений Климов стал восемнадцатым (255,5 балла). Роман Трофимов стал 23-м (253,9).

7 февраля сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанной эстафете в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. Это первая медаль сборной России в этом виде за 60 лет.