Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что верит в российского лыжника Сергея Устюгова. Она доверяет спортсмену последний этап эстафеты на Олимпийских играх.

Ранее Вяльбе назвала состав мужской сборной России. На первом этапе побежит Алексей Червоткин. Он передаст эстафету Александру Большунову, третьим на дистанцию уйдет Денис Спицов. Финишировать будет Сергей Устюгов.

Вяльбе рассказала, что по первым трем спортсменам не было сомнений. По Устюгову была полемика с тренерским штабом.

«Будет либо пан, либо пропал, готовы нести любое наказание, если что. Но я верю в этого спортсмена. Как и в Артема Мальцева, но на этот счет у меня есть свои мысли«, – заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Мужская эстафета пройдет завтра, 13 февраля. Начало гонки – в 10:00 по мск.