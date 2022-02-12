На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается турнир хоккеистов. Сегодня, 12 февраля, сборная России встречается с национальной командой Чехии.

После первого периода счет в матче равный – 1:1.

Первую шайбу за сборную России на пятой минуте матча забросил форвард «Трактора» Владимир Ткачев. Ему ассистировали Никита Нестеров и Никита Гусев.

На 13-й минуте встречи сборная Чехии сравняла счет усилиями Томаша Кундратека.

В первом тайме российских хоккеистов трижды наказывали двухминутным штрафом. Елесин отправился на скамейку штрафников за блокировку, Шарипзянов – за толчок клюшкой и Воронков – за удар клюшкой.

Чешских спортсменов штрафовали два раза.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Олимпийских игр. Ранее национальная команда под руководством Алексея Жамнова обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).