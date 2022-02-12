В Пекине (Китай) проходит очередной матч хоккейного турнира между национальными сборными России и Чехии в рамках зимних Олимпийских игр.

На пятой минуте матча сборную России вперед вывел Владимир Ткачев. Ему ассистировали Никита Гусев и Никита Нестеров. Форвард СКА заработал первое очков в рамках текущего хоккейного олимпийского турнира.

В первом матче на Олимпиаде сборная России обыграла команду Швейцарии (1:0). Второй матч подопечные Алексея Жамнова также выиграли. Россияне обыграли Данию со счетом 2:0.

Российские хоккеисты досрочно обеспечили себе выход в плей-офф олимпийского хоккейного турнира. На данный момент, в активе подопечных Алексея Жамнова 6 баллов.

Никита Гусев отдал победный голевой пас на Кирилла Капризова в финале Олимпиады-2018 в Пхенчхане.