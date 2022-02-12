«Зенит» активно ищет нового центрального защитника-легионера в чемпионатах Италии и Германии. Планируется, что трансфер состоится до закрытия трансферного окна в России. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, нового футболиста хочет приобрести главный тренер команды Сергей Семак. Ему не нравятся защитники, которые на данный момент выступают на этой позиции.

Сейчас в составе «Зенита» играют два центральных защитника-легионера. Это Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. Контракт украинского футболиста с командой истекает летом 2022 года, а хорват травмировался в предсезонном матче с «Копенгагеном».

Нового защитника искали еще до травмы Ловрена, но сейчас селекционеры развили более бурную деятельность.

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.