Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин высказались после выступления с ритм-танцем в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Мы просто понимали, что в командный турнир нас, скорее всего, не берут. Со здоровьем все в порядке. Болела ли я ковидом? Нет. Мы приняли решение готовиться дома, полететь сразу под наш личный турнир«, – цитирует Степанову «Матч ТВ».

Танцоры на льду рассказали, что тренировались в Новогорске.

Степанова и Букин рассказали, что с первой позы на льду в ритм-танце у них начали «играть нервы», затем спорстмены смогли справиться с волнением.

«Смогли насладиться друг другом и танцем в полной мере«, – заявили Степанова и Букин.

Напомним, фигуристы прилетели в Пекин за два дня до начала личного турнира.