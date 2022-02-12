Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова прокомментировали победу в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 12 февраля, сборная России завоевала золото Олимпиады. Это первое подобное достижение для российских лыжниц с 2006 года.

Юлия Ступак рассказала, что спортсменки планировали придерживаться другой тактики, но все так хотели выиграть золото, что сильно постарались. Лыжница отметила хорошую работу лыж.

Наталья Непряева заявила, что много эмоций оставила на финише. Она видела, что Ступак сделала хороший отрыв.

«Я уже понимала при передаче, что медаль будет скорее всего золотая, и Вероника не уступила бы на финише«, – цитирует Татьяну Сорину «Матч ТВ».

Вероника Степанова заявила, что обсудила с тренером все варианты развития событий. Она была уверена, что все получится.