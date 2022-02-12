В Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх стартовали соревнования в танцах на льду в рамках личного турнира. Сегодня, 12 февраля, фигуристы выступили с ритм-танцем.

Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидирует по итогам ритм-танца. Судьи оценили прокат пары в 90,83 баллов. Фигуристы обновили мировой рекорд. Прошлый также принадлежал представителям сборной Франции.

Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов без ошибок откатали программу, безупречно выполнив дорожку твиззлов. Судьи оценили прокат российских фигуристов в 88,85 балла.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс занял третье место. Судьи оценили прокат фигуристов в 87,13 балла.

Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (84,09). Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали четырнадцатыми (71,66).