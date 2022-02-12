В Пекине (Китай) продолжается хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 12 февраля, сборная России встречается с Чехией.

После второго периода в счете ведут чешские хоккеисты со счетом 2:3.

Первую шайбу на пятой минуте матча забросил Владимир Ткачев.

Чехи ответили через семь минут. Отличился Томаш Кундратек.

Во втором периоде на 33-й минуте забил Никита Нестеров. На 38-й минуте до конца матча был удален Дмитрий Воронков за опасный удар соперника в голову. Россияне остались вчетвером на пять минут.

Чехи воспользовались большинством и забросили сразу две шайбы. Отличились Давид Крейчи (39-я минута) и Михаил Шпачек (40-я минута).

Сборная России досрочно обеспечила выход в плей-офф турнира. Исход матча с Чехией не повлияет на результат.