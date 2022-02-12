На зимних Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования скелетонисток. Сегодня, 12 февраля, спортсменки приняли участие в двух финальных попытках.
Олимпийской чемпионкой в скелетоне стала представительница Германии Ханна Нейзе (4:08.24).
Второе место заняла Ханна Нейзе из Австралии (4:08.24).
Тройку призеров замнкула Кимберли Бос из Нидерландов (4:08.46).
Лучшая из россиянок – Юлия Канакина, стала десятой (+2,47). Алина Тарарыченкова заняла пятнадцатое место (+3,20). Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Елена Никитина стала шестнадцатой.
Ранее Никитина заявила о конфликте в национальной сборной России по скелетону. Спортсменка недовольна действиями руководства команды.
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