Женская сборная России по керлингу сегодня, 12 февраля, проиграла национальной команде Японии на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это четвертое подряд поражение россиянок на групповом этапе.

Ранее россиянки уступили США со счетом 3:9, Швейцарии – со счетом 7:8 и Южной Корее (5:9).

В составе сборной России на Олимпиаде выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

14 февраля женская сборная России сыграет с Канадой и Данией (в 4:05 и 15:05 по мск). 15 февраля россиянки встретятся с китаянками (9:05 по мск). 16 февраля Россия сыграет со Швецией (15:05) и 17 февраля россиянки сразятся с Великобританией (9:05).

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.