Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали выступление в ритм-танце на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мы соскучились по ребятам (Пападакис – Сизерон), одно удовольствие на них смотреть, это правда. Но столько работы происходит в наших головах, чтобы самим выйти и откататься хорошо, что мы не успеваем думать о баллах и оценках, мы настроены только на себя«, – цитирует Синицину и Кацалапова «Матч ТВ».

Российские фигуристы рассказали, что ощущают другой настрой по сравнению с командным турниром. Спортсмены катаются лично за себя.

Синицина и Кацалапов заявили, что невысокие баллы в командном турнире их не расстроили, а взбодрили. Фигуристы понимают, что допустили ошибки в прокатах.

Россияне планируют выспаться и отдохнуть, а затем с таким же настроем выйти на произвольный танец.