В Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх завершился очередной матч хоккейного турнира между национальными командами России и Чехии.

Первый период завершился ничьей (1:1). За сборную России отличился Владимир Ткачев.

Во втором периоде сборная Чехии вышла вперед. Никита Нестеров забросил одну шайбу, чехи ответили на нее двумя точными ударами. Второй игровой отрезок завершился со счетом 2:3 в пользу Чехии.

В третьем периоде на 43-й минуте шайбу забросил защитник сборной Чехии Лукаш Клок. Россияне ответили тремя точными бросками. Отличились Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. На 49-й минуте Томаш Гика из сборной Чехии сравнял счет (5:5).

Хоккеисты сборных России и Чехии не смогли выявить сильнейшего в основное время. В овертайме сильнее оказались чехи. Они снова реализовали большинство после удаления Никишина на 3-й минуте дополнительного времени.