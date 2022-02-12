Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

По итогам проката лидерами соревнований стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов занял промежуточное второе место.

«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа. Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается«, – цитирует Татьяну Тарасову «Чемпионат».

Танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем 14 февраля. Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы и мира.