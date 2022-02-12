В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир категории «WTA 500». Сегодня, 12 февраля, в полуфинале турнира сыграли Елена Остапенко из России и Анетт Контавейт из Эстонии.

Елена Остапенко – двадцать пятый номер рейтинга WTA. Анетт Контавейт занимает девятую строчку.

Матч выиграла Контавейт со счетом 4:6, 3:6. Теннисистки находились на корте 1 час 11 минут.

Россиянка совершила два эйса, представительница Эстонии – три. На счету Остапенко и Контавейт по две двойные ошибки. Елена реализовала три из четырех брейк-пойнтов, Анетт – шесть из одиннадцати.

В финал соревнований вышла Мария Саккари из Греции и Анетт Контавейт из Эстонии.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Призовой фонд составляет 703 580 долларов.