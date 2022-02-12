Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал итоги встречи с национальной командой Чехии на зимних Олимпийский играх в Пекине.

Напомним, сборная России уступила Чехии со счетом 5:6. Решающая шайба была заброшена в овертайме после удаления Никишина за фол на чешском хоккеисте.

«Я ему по лицу не попал! Он там падал так…симулянт! Что тут говорить? Никаких эмоций, я его даже не трогал. Мы должны были выигрывать«, – цитирует Никишина «Матч ТВ».

Российский хоккеист добавил, что чехи всегда играют агрессивно. Сборная России заработала несколько удалений на этом. Обычно чешские хоккеисты цепляются и кусаются. Россияне стараются не отвечать.

Напомним, Александр Никишин – самый молодой хоккеист в составе сборной России. Спортсмену 20 лет.