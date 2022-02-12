Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о проблемах со здоровьем после выступления с ритм-танцем на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня, 12 февраля, российский дуэт занял промежуточное второе место, пропустив вперед представителей Франции Габриэллу Пападакис и Гийом Сизерон.

«В данный момент я чувствую себя очень хорошо. В целом, проблема не исчезнет, скорее всего, в конце сезона мне нужно будет либо прооперироваться, либо…В общем, все будет зависеть от моих лечащих врачей«, – цитирует Кацалапова «Матч ТВ».

Никита добавил, что ему повезло – нашли людей, которые смогли помочь с этой проблемой.

Напомним, Никита и Виктория снимались с нескольких соревнований по ходу сезона-2021/2022. Кацалапов испытывал проблемы со спиной. Тренер пары Александр Жулин говорил, что спортсмены могут завершить карьеру после Олимпиады.