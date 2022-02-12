Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался после матча с национальной командой Чехии на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:6 в пользу чехов. Решающая шайба в овертайме была заброшена после удаления российского хоккеиста Александра Никишина.

«Спасибо судьям! После удаления Никишина в овертайме у чехов был абсолютно такой же момент, задержка на вбрасывании. Воронков? Там спорный момент. По мне, там нет «5+20″. Была борьба, игровой момент», – цитирует Жамнова «Матч ТВ».

В третьем периоде Дмитрия Воронкова удалили за опасный удар в голову на 5+10 минут. Чешские хоккеисты в большинстве забросили две подряд шайбы.

Несмотря на поражение, сборная России вышла в 1/4 финала Олимпиады.