Дарья Усачева, российская фигуристка из группы Этери Тутберидзе, впервые вышла на лед после тяжелой травмы. Это произошло сегодня, 12 февраля. Фигуристка сообщила о радостном событии в «Инстаграме».

Напомним, Дарья Усачева неудачно приземлилась с флипа на разминке и с трудом встала. Фигуристка смогла добраться до бортика, а затем ее на руках унесли в раздевалку. Инцидент произошел 12 ноября 2021 года.

«Матч ТВ» сообщил о вертельном переломе бедра. Федерация фигурного катания на коньках России опровергла эту версию и сообщила о травме связочного аппарата.

Сегодня, 12 февраля, Дарья Усачева разместила в «Инстаграме» видео с катка. Она вышла на лед и сделала несколько простых упражнений – «фонариков».