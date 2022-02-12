В субботу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине шесть комплектов медалей. Сборная России выиграла золото в женской лыжной эстафете, Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, хоккеисты проиграли Чехии, но вышли в 1/4 финала олимпийского турнира. NVsport представляет полные итоги Олимпиады 12 февраля.

Лыжные гонки

Женская сборная России выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине. В гонке 4х5 километров национальную команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На финише россиянки обошли Германию на 18,2 секунды, Швецию – на 20,7 секунд.

Для сборной России это золото стало первым в женской эстафете на Олимпийских играх. Также эта победа стала первой у женщин-лыжниц на Олимпиаде с 2006 года.

Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на 10 километров у мужчин. Француз Кантен Фийон Майе занял второе место, уступив лидеру 25,5 секунд. Тройку призеров замкнул норвежец Тарьей Бё. Российский биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от пьедестала. Он уступил бронзовому призеру меньше двух секунд.

Фигурное катание

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец. Они набрали 90,83 балла и установили новый мировой рекорд.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми. Судьи оценили прокат российской пары в 88,85 балла.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс заняли третье место (87,13 балла).

14 февраля пары представят произвольные танцы.

Хоккей

Мужская сборная России в овертайме уступила национальной команде Чехии со счетом 5:6. Решающую шайбу соперники забросили в большинстве. Несмотря на это, подопечные Алексея Жамнова вышли в четвертьфинал Олимпийских игр.

Канада обыграла США со счетом 2:4, Германия выиграла матч у Китая со счетом 3:2, а Швейцария обыграла Данию (3:5).

В женском хоккейном турнире сборная России уступила Швейцарии (2:4) и не смогла пробиться в финальную часть Олимпиады.

Также Финляндия разгромила Японию со счетом 7:1.

Керлинг

В четвертой сессии сборная России уступила Корее со счетом 9:5. В пятой сессии россиянки встречались с командой Японии. Спортсменки проиграли и второй матч со счетом 5:10, ведя в первой половине игры.

Также в четвертой сессии встречались женщины из Швеции и Канады (7:6), Японии и Дании (8:7).

В пятой сессии женского чемпионата сыграли Дания и Швейцария (5:8), Великобритания и США (10:5), Швеция и Китай (6:9).

В пятой сессии мужского турнира играли Италия и Китай (9:12), Канада и Швеция (4:7), Дания и Швейцария (6:8), США и Норвегия (6:7).

Скелетон

Ханна Нейзе завоевала золото Олимпийских игр в скелетоне. Второе место заняла Жаклин Нарракотт из Австралии. Тройку призеров замкнула Кимберли Бос из Нидерландов.

Россиянка Юлия Канакина стала 11-й, Алина Тарарыченкова – 15-й, Елена Никитина – 16-й.

Прыжки с трамплина

Представитель Норвегии Мариус Линдвик завоевал золото Олимпиады. Рею Кобаяси стал серебряным призером Игр. Карл Гайгер из Германии замкнул тройку призеров.

Данил Садреев из России занял 16-е место, Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов – 23-м.

Сноуборд-кросс. Микст

Сборная США завоевала золото Олимпиады в соревнованиях смешанных команд. Италия отстала на 0,04 секунды. Тройку призеров замкнули представители Канады (+0,23).

Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль заняли четвертое место в малом финале, уступив сборным Германии, Великобритании и Швейцарии.

Конькобежный спорт

Китайский спортсмен Гао Тинъюй завоевал золото на дистанции 500 метров. Он обновил олимпийский рекорд. Серебро завоевал кореец Ча Мин Кю (+0,07). Тройку призеров замкнул японец Ватару Морисиге (+0,17).

Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, занявший седьмое место (+0,24). Виктор Муштаков занял девятое место, Руслан Мурашов – десятое.

Женская сборная России вышла в полуфинал в гонке преследования с четвертого места, уступив Японии, Канаде и Нидерландам.