Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги биатлонного спринта на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сегодня, 12 февраля, олимпийским чемпионом в спринте стал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Тройку призеров замкнул Тарьей Бё.

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место, уступив в борьбе за бронзу менее двух секунд. Эдуард Латыпов занял одиннадцатое место, Даниил Серохвостов – 19-е, Александр Логинов – 38-е.

«Максим поборется за медаль в гонке преследования: это наша народная забава – создавать проблему в спринте и преодолевать ее в пасьюте. Латыпову нужно было на промах меньше, чтобы рассчитывать на медаль в пасьюте«, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».