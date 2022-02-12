Российская лыжница Вероника Степанова, которая вместе с Юлией Ступак, Натальей Непряевой и Татьяной Сориной завоевала золото Олимпиады в эстафете, рассказала о своей мотивации в гонке.

Вероника после гонки разместила в «Инстаграм» пост, в котором раскрыла секрет мотивации.

«Обошлась без поцелуев перед гонкой. Бойфренд сказал: «Выиграешь – приедешь – поцелуешь». Пришлось бежать быстрее«, – написала Степанова.

Ранее Вероника пожаловалась, что не смогла поцеловать бойфренда перед стартом полуфинала спринта на Олимпиаде. Она шутливо назвала это причиной невыхода в 1/2 финала.

Сборная России впервые с 2006 года завоевала золото Олимпийских игр. В женской эстафете российские лыжницы ранее не выигрывали ни разу за всю историю.

Завтра, 13 февраля, на Олимпиаде в эстафете выступит мужская сборная России. Начало – в 10:00 по московскому времени.