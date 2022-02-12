Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг поделился ожиданиями от мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«На мужскую сборную Норвегии оказывается большое давление. Устроит только золото. Я брал серебро. Это поражение и разочарование. Нужно только золото, только этот результат будет считаться достаточным. Серебро – это скандал. Это будет не наш уровень«, – цитирует Нортуга TV2.

В мужской эстафете за сборную Норвегии побегут Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клэбо.

Сборную России на соревнованиях представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Сегодня, 12 февраля, сборная России выиграла золото в женской эстафете.