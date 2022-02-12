Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал об ожиданиях от игры форварда и капитана команды Вадима Шипачева на Олимпиаде в Пекине после поражения от национальной команды Чехии.

«От Шипачева мы ждем большего. Думаю, он проявит себя в дальнейшем на этом турнире и поможет нам. Артур Каюмов тренируется, завтра он выйдет на лед, и будем смотреть на его состояние. Не исключаем, что он вернется в состав», – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Главный тренер сборной России добавил, что собрание после игры с Чехией было веселым. Он не видит причин грустить.

Напомним, в трех матчах за сборную России Шипачев, являющийся лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, не смог забить ни разу.