Сегодня, 12 февраля, в Шереметьево (Москва) прилетел первый рейс с российскими спортсменами с Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первой из олимпийцев вышла серебряный призер в смешанных командных соревнованиях в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова. Она оставила вещи и подошла к болельщикам.

В числе прилетевших из Пекина – бронзовый призер Олимпиады в Пекине Вик Уйалд, который объявил о завершении карьеры. Натурализованный спортсмен также завоевал два золота на Олимпийских играх в Сочи.

Спортсменов встречают с музыкой. В аэропорту много болельщиков с флагами и цветами. Также в «Шереметьево» много корреспондентов.

Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля 2022 года. Соревнования завершатся 20 февраля.