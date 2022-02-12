Подошел к концу очередной день на Олимпийских играх в Пекине. 12 февраля на турнире было разыграно шесть комплектов медалей.

Германия сохранила лидирующие позициии в таблице медального зачета. В активе команды 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.

На втором месте идет команда Норвегии с восемью золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми медалями.

На третье место переместилась национальная команда США. Американцы поднялись с шестого места. В активе сборной пять золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда.

Сборная России 11 февраля завоевала одно золото. Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова стали олимпийскими чемпионками. В активе сборной России три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.