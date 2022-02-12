Сборная России по лыжным гонкам после эстафеты в Лиллехаммере. Фото: instagram.com/alexanderlegkov

Сборная России по лыжным гонкам после эстафеты в Лиллехаммере. Фото: instagram.com/alexanderlegkov

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей в пяти видах спорта. Предлагаем вашему вниманию полное расписание соревнований Олимпиады-2022 на 13 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Италия

Мужская сборная России в первых четырёх матчах кругового турнира проиграла США (5:6) и Швейцарии (3:6) и победила Китай (7:4) и Данию (10:5). Пятым соперником команды Сергея Глухова станет Италия.

В это же время пройдут матчи Норвегия – Швеция, Китай – Великобритания и США – Канада.

4:30. Бобслей, женщины. Одиночницы, заезды 1-2

Участницы соревнований на монобобе проведут первые два заезда в 4:30 и 6:00. За победу попробует побороться среди 20 участников одна россиянка – Надежда Сергеева (номер 10).

5:00. Фристайл, женщины. Слоупстайл, квалификация

Оба квалификационных заезда за выход в финал в слоупстайле у женщин пройдут сегодня. В 5:00 начнётся первый заезд, в 6:01 – второй.

За выход в финал поборются 27 фристайлисток, в их числе – Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

5:15. Горнолыжный спорт, мужчины. Гигантский слалом

Утром будут разыграны медали у мужчин в гигантском слаломе. Первые заезды состоятся в 5:15, вторые – в 8:45. В число 89 участников входят россияне Александр Андриенко (стартовый номер 28) и Иван Кузнецов (номер 30).

7:10. Хоккей, мужчины. Словакия – Латвия

Словакия и Латвия потерпели по два поражения на старте турнира. Команды попробуют взять первые очки на этих Играх.

9:05. Кёрлинг, женщины. Групповой раунд

Женская сборная России в этот день отдыхает. Состоятся матчи Дания – Великобритания, США – Швеция, Южная Корея – Китай, и Швейцария – Канада.

10:00. Лыжные гонки, мужчины. Эстафета 4x10 км

Успех женщин в эстафете попробует повторить и мужская сборная России. Дистанцию в составе нашей команды пробегут Алексей Червоткин, Александр Большунов (классикой), Денис Спицов и Сергей Устюгов (коньком). Наша команда получила стартовый номер 2.

11:40. Хоккей, мужчины. Финляндия – Швеция

Финляндия и Швеция разыграют первое место в группе и, как следствие, прямую путёвку в четвертьфинал.

12:00. Биатлон, женщины. Гонка преследования

10-километровую гонку преследования биатлонистки побегут, исходя из результатов спринта. Первой на дистанцию уйдёт норвежка Марте Ройселанн, в 31 секунде от неё – Эльвира Эберг из Швеции, в 37 – Доротея Вирер из Италии.

Кристина Резцова отправится на дистанцию шестой с отставанием 1:05. Ульяна Нигматуллина – 13-я (1:28), Ирина Казакевич – 20-я (1:39), Светлана Миронова – 47-я (2:33).

13:45. Биатлон, мужчины. Гонка преследования

Мужской пасьют пробегут 60 лучших биатлонистов по итогам спринта. Первым на дистанцию уйдёт норвежец Йоханнес Бё, вслед за ним с отставанием 26 секунд – Кантен Фийон Майе из Франции. Третьим с 39-секундным отставанием станет брат Йоханнеса Бё Тарьей Бё.

За Бё-старшим на дистанцию уйдёт россиянин Максим Цветков, который в спринте отстал от бронзы всего на 2 секунды (41).

Также в пасьют попали Эдуард Латыпов (1:14 отставания, номер 11), Даниил Серохвостов (1:38 отставания, номер 19) и Александр Логинов (2:15 отставания, номер 38).

14:00. Фристайл, женщины. Лыжная акробатика, квалификация

В квалификации лыжной акробатики на старт должны выйти Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. Отборочные попытки намечены на 14:00 и 14:45.

14:00. Шорт-трек, мужчины. 500 м, плей-офф

Шорт-трекисты разыграют место в финале на самой короткой дистанции на Олимпиаде. В 14:00 стартуют четвертьфинальные забеги, в 14:27 – полуфинал, а в 15:09 – утешительный финал Б.

Павел Ситников пробежит дистанцию в первом четвертьфинале, Константин Ивлиев – в третьем.

14:35. Шорт-трек, женщины. Эстафета, 3000 м

Сборная России не попала в финал А женской эстафеты и выступит в утешительном финале, который стартует в 14:35. После него, ориентировочно в 14:44, на старт выйдут участницы медальной гонки.

15:05. Кёрлинг, мужчины. Групповой раунд

В вечерней сессии состоятся матчи Великобритания – Дания, Швейцария – Италия и Китай – США.

15:14. Шорт-трек, мужчины. 500 м, финал

Участники медальной гонки будут определены после отборочных забегов, которые стартуют сегодня в 14:00.

16:00. Коньки, мужчины. Эстафета, 1/4 финала

Сборная России пробилась в четвертьфинал мужской эстафеты и пробежит дистанцию в четвёртом забеге вместе с командой Китая. В полуфинал пройдут четыре лучших времени.

Нашу команду в гонке представят Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

16:10. Хоккей, мужчины. Китай – Канада и США – Германия

Заключительные матчи в группе A завершат групповой турнир в мужском хоккее. США после двух стартовых побед встретятся с финалистами прошлой Олимпиады – сборной Германии. Канада сыграет с хозяевами Олимпиады.

16:56. Коньки, женщины. 500 м

В забеге на 500 м участвуют 30 конькобежек, включая трёх россиянок. Дарья Качанова бежит в 11-й паре, Ангелина Голикова – в 13-й, а знаменосец сборной России на церемонии открытия Игр-2022 Ольга Фаткулина – в последней 15-й.