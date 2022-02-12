Российские теннисистки Натела Дзадамидзе и Александра Панова не смогли пробиться в финал турнира категории WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.

В полуфинале россиянок обыграли Алисия Росольска и Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия). Матч завершился со счетом 7:5, 6:4.

В финале турнира Росольска и Рутлайфф сыграют с Анной Калинской и Кэтрин Макнелли (Россия/США).

Призовой фонд соревнований составляет 703 580 долларов. Спортсменки играют на закрытых кортах, покрытии «хард».