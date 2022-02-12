На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжаются соревнования биатлонистов. Сегодня, 13 февраля, спортсменки пробегут гонку преследования.

Начало соревнований – в 12:00. Прямую трансляцию гонки проведет Первый канал.

Биатлонистки преодолеют 10 км с четырьмя огневыми рубежами. На первых двух спортсменки будут стрелять из положения лежа, на оставшихся двух – стоя.

Под шестым стартовым номером на дистанцию уйдет Кристина Резцова. Ее отставание от лидера – Марте Ройселанн, составляет 1,05 минуты. Ульяна Нигматуллина стартует под 13-м номером (+1,28). Ирина Казакевич уйдет на дистанцию 20-й (+1,39), Светлана Миронова – 47-й (+2,33).

В 13:45 гонку преследования пробегут мужчины. Максим Цветков стартует под четвертым номером с отставанием меньше двух секунд от третьего места.