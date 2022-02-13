На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования у биатлонистов. Сегодня, 13 февраля, спортсмены пробегут гонку преследования на 12,5 километров.

Соревнования начнутся в 13:45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Сборную России в гонке представят четыре спортсмена. Максим Цветков имеет неплохие шансы на попадание в тройку призеров. Ранее россиянин занял четвертое место в индивидуальной гонке. Вчера, 12 февраля, Цветков уступил менее двух секунд бронзовому призеру Олимпиады в спринте Тарьей Бё. Максим стартует с отрывом в 0,41 секунды от лидера – Йоханнеса Бё.

Эдуард Латыпов уйдет на дистанцию 11-м (+1,14). Даниил Серохвостов – 19-м (+1,38). Александр Логинов стартует под 38-м номером (+2,15).