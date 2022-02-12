Российский фигурист Марк Кондратюк не прилетел в Москву из Пекина с первой группой олимпийцев. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мужчины завершили выступление в личном олимпийском турнире 10 февраля. Лучший из россиян – Евгений Семененко, занял восьмое место. Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев – 19-м.

Ранее Марк Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир, но медали призерам соревнований пока не вручили из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Завтра, 13 февраля, выездная комиссия CAS заслушает дело о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.

Фигуристка сдала положительную пробу в декабре, но ее результат стал известен после победы россиян в командном турнире. Из-за этого инцидента отложили ограничение. Чиновники должны принять решение о судьбе медали сборной России и возможности участия Валиевой в личном турнире.