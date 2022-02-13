На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжаются соревнования лыжников. Сегодня, 13 февраля, мужчины пробегут эстафету 4х10 километров.

Начало соревнований – в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки проведет Первый канал.

Каждый лыжник пробежит 10 километров. Первые два этапа спортсмены преодолеют классическим ходом. Третий и четвертый этапы пробегут свободным стилем.

Сборная России выйдет на старт под вторым номером. Стартовать будет Алексей Червоткин. Он передаст эстафету Александру Большунову. Третьим на дистанцию уйдет Денис Спицов. Финишный этап доверили Сергею Устюгову.

Главные конкуренты сборной России – норвежцы, на первый этап поставили Эмиля Иверсена, вторым побежит Пол Голберг, третьим – Ханс Кристер Холунд. Самый ответственный этап доверили лидеру сборной – Йоханнесу Клэбо.