Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) идет на четвертом месте в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград по состоянию на 12 февраля.

Сегодня национальная команда выиграла золото в лыжных гонках усилиями российской эстафетной четверки в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

Сборная России завоевала тринадцать медалей. Из них три – золотые, четыре – серебряные и шесть – бронзовые.

На первом месте идет национальная команда Норвегии. В активе сборной 17 медалей (8-3-6). Второе место занимает Германия с 14 наградами (8-5-1). Тройку замыкает Австрия (4-6-4).

За сборной России идет команда Канады с 13 медалями. Спортсмены этой страны завоевали только одну награду высшей пробы (1-4-8).