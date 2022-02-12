Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете, Синицина и Кацалапов идут на втором месте после ритм-танца, дело Валиевой рассмотрят в CAS судьи из США, Словении и Италии – основные новости дня из мира спорта за 11 февраля.

Сборная России выиграла женскую эстафету на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото Олимпиады. Степанова на последнем этапе выиграла у представительницы Германии 18 секунд. Тройку призеров замкнули шведки.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов без ошибок откатали ритм-танец и получили от судей 88,85 балла. Спортсмены уступили только французской паре Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (90,83 балла).

Судьи из США, Словении и Италии будут решать судьбу Валиевой в CAS

Стал известен состав арбитров выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассмотрят дело Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе, сданной в декабре 2021 года. В состав комиссии вошли Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде

Подопечные Алексея Жамнова уступили национальной команде Чехии в овертайме со счетом 5:6. Несмотря на поражение, россияне вышли в 1/4 финала Олимпиады, ранее обыграв Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).