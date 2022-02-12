Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», не может забить в шести матчах подряд. Это первый такой случай для спортсмена с 2009 года.

Команда Роналду не может победить в трех матчах подряд. «Красные дьяволы» уже вылетели из Кубка Англии. Сегодня, 12 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном. Роналду вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и дважды ударил в створ. Криштиану даже забил мяч, но рефери отменил его из-за офсайда.

Криштиану Роналду не забил ни разу с начала 2022 года. Футболист сыграл в этом году шесть матчей, но не смог отличиться ни разу. Ранее португалец испытывал такие проблемы в 2009 году.

В 2021 году Роналду сыграл в 20 матчах. Криштиану забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.