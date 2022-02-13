Российские фигуристки узнали номера, под которыми выступят в короткой программе на Олимпийских Играх в Пекине. Среди них – Камила Валиева, ожидающая решения CAS по своему делу.

На жеребьевке короткой программы личного турнира Олимпиады она получила 26-й стартовый номер.

Также в соревнованиях поучаствуют Александра Трусова и Анна Щербакова, которые выйдут на прокат под 28-м и 29-м стартовыми номерами соответственно. Всего выступят заявлено 30 фигуристок.

Девушки покажут короткую программу 15 февраля, а произвольную — 17 февраля.

Ранее стало известно, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой планируют рассматривать в субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля. В состав арбитров вошли Фабио Иудика (Италия), Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).