Российская фигуристка Александра Трусова исполнила прогон произвольной программы на очередной тренировке на Олимпиаде в Пекине. Во время него она сделала пять четверных прыжков.

По информации Sport24, все элементы были выполнены чисто.

Трусова прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад двойной аксель + тройной тулуп, четверной лутц, каскад четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, каскад четверной лутц + тройной тулуп.

Ранее фигуристка узнала стартовый номер на короткую программу. 15 февраля она будет выступать 28-й. Произвольная программа состоится 17 февраля.

Всего прокаты покажут 30 спортсменок. В стартовом списке от России также указаны Камила Валиева и Анна Щербакова.