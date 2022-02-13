«Сент-Луис Блюз» крупно обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре отличился российский форвард победителей Владимир Тарасенко.

Встреча на стадионе «Энтерпрайз» завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Россиянин смог забить гол в концовке второго периода.

В составе победителей также реализовали удары Дэвид Перрон, Дакота Джошуа, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Павел Бучневич провел на льду 17 минут и 13 секунд, отдал голевую передачу и помог забить Тарасенко.

Единственную шайбу «Блэкхокс» в ворота отправил Дилан Строум.

«Сент-Луис Блюз» занимают четвертое место в Западной конференции. «Чикаго Блэкхокс» располагаются только на 14-й строчке.