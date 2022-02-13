На трассе лыжного комплекса Цжанцзякоу в горном кластере пекинской Олимпиады сегодня, 13 февраля, пройдет мужская лыжная эстафета 4 по 10 километров.

Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно найти на сайте Первого канала.

Первый и второй этапы эстафеты лыжники пройдут классическим стилем, а третий и четвертый пробегут коньковым.

Сборную России в эстафетной команде представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Накануне, женская российская команда заняла первое место. Олимпийскими чемпионками в эстафете 4 по 5 километров стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

В мужской команде уже есть золото и серебро Большунова, а также второе место Спицова на Олимпиаде-2022.