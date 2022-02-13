Мужская сборная России по керлингу провела очередной матч в круговом раунде на Олимпиад-2022 в Пекине. Спортсмены обыграли соперников из Италии со счетом 10:7.

Национальную команду России на соревнованиях представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Сборная России еще претендует на выход в полуфинал.

В активе сборной России – три победы и два поражения. Представители Италии проиграла все четыре своих встречи.

В следующем матче сборная России встретится с Норвегией. Игра запланирована на 15 февраля, начало — в 04:05 по московскому времени.

Матч за бронзу и золото пройдут 18 и 19 февраля соответвенно.