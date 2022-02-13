«Калгари Флэймз» обыграли на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский защитник Никита Задоров отметился в результативной передачей в составе победителей.

Среди игроков «Калгари» забили Адам Ружичка, Кристофер Танев, Эндрю Манджапане, Эрик Гудбрансон и Элиас Линдхольм.

В составе «Айлендерс» голами отметились только Ноа Добсон и Жан-Габриэль Пажо.

«Калгари» набрал 58 очков за 45 матчей и занял шестое место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» расположились на 11-м месте на Востоке с 40 баллами за 40 встреч.

Далее «Калгари» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Айлендерс» проведет матч с «Баффало Сэйбрз».