На Олимпийских Играх в Пекине стартовала мужская лыжная эстафета 4 по 10 километров. Соревнования проходят в горном кластере Чжанцзякоу в 180 км от китайской столицы.

Прямая трансляция выступлений доступна по ссылке здесь.

Первый и второй этапы эстафеты лыжники бегут классическим стилем, третий и четвертый преодолеют коньковым.

В состав национальной команды на гонку вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Участники мужской команды уже заработали три медали Игр. Среди них – золото и серебро Большунова, а также второе место Спицова.

Накануне, женская российская команда заняла первое место в эстафете. Олимпийскими чемпионками в гонке 4 по 5 километров стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.