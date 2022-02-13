На Олимпийских Играх в Пекине стартовала мужская лыжная эстафета 4 по 10 километров. Соревнования проходят в горном кластере Чжанцзякоу в 180 км от китайской столицы.
Прямая трансляция выступлений доступна по ссылке здесь.
Первый и второй этапы эстафеты лыжники бегут классическим стилем, третий и четвертый преодолеют коньковым.
В состав национальной команды на гонку вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Участники мужской команды уже заработали три медали Игр. Среди них – золото и серебро Большунова, а также второе место Спицова.
Накануне, женская российская команда заняла первое место в эстафете. Олимпийскими чемпионками в гонке 4 по 5 километров стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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