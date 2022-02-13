Соревнования в женском фристайле в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде-2022 в Пекине не смогли состояться сегодня, 13 февраля. Турнир был вынужденно перенесен из-за неудовлетворительных погодных условий.

По информации Telegram-канала ОКР, квалификация не состоится из-за усиления снега и плохой видимости. В новом расписании спуски назначены на завтра, 14 февраля. Первый заезд запланирован на 10:00 по московскому времени, второй – на 11:00 по мск.

В этой дисциплине Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова. У обоих лыжниц есть также опыт выступления в дисциплине биг-эйр на текущих Олимпийских Играх.

В финале чемпионка мира 2021 года Таталина стала десятой, а Орлова не смогла пройти в финальные попытки.